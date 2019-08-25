Burcu Esmersoy'la 15 aylÄ±k evliliÄŸini bitirme kararÄ± alan Berk Suyabatmaz, bekar hayatÄ±na Ã§abuk alÄ±ÅŸtÄ±.

Suyabatmaz'Ä±n Esmersoy'u genÃ§ kÄ±zlarla aldattÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu iddialarÄ±n yankÄ±sÄ± sÃ¼rerken Ã¶nceki gÃ¼n Amerika'dan kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±racak bir paylaÅŸÄ±m geldi.

ArkadaÅŸlarÄ±yla New York'ta buluÅŸan Suyabatmaz, yemekte Ã§ektiÄŸi kareyi Instagram'da paylaÅŸtÄ±. Suyabatmaz'Ä±n fotoÄŸrafta etiketliÄŸi Mirel OkumuÅŸ'un paylaÅŸÄ±mÄ± ise kafa karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

Suyabatmaz'la aynÄ± kareyi paylaÅŸan OkumuÅŸ'un sadece iÅŸ insanÄ±nÄ± etiketleyip kalp eklemesi dikkat Ã§ekti.

Esmersoy'la evliliÄŸinin ihanet iddiasÄ±yla bittiÄŸi konuÅŸulan Suyabatmaz'la Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi Moda EnstitÃ¼sÃ¼ mezunu Mirel OkumuÅŸ'un ABD buluÅŸmasÄ±ndaki bu detay ise "Yoksa dedikodular doÄŸru mu?" dedirtti.

2 EylÃ¼l'de Suyabatmaz'dan boÅŸanmak iÃ§in hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak olan Esmersoy, iÅŸ insanÄ±ndan nafaka ve tazminat talep etmiyor. (Posta)





