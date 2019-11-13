Burcu Esmersoy'dan 'yakalandılar' iddiasına jet yanıt

İkilinin çok konuşulan bu görüntülerinden sonra Esmersoy, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanarak iddialara yanıt verdi.

Sunucu, "Yakalandılar gibi garip cümleler kuruluyor. Köpek gibi çalışıyorum.Tamer Karadağlı ile aynı güne gelen setimiz vardı. Afyon’a gitmemiz gerekiyordu. İşimiz biter bitmez İstanbul’a dönerken dinlenme tesisinde çekilmiş bir video, lavabo ihtiyacımı karşıladım. Ben iş yapamayacak mıyım?" diyerek durumu açıkladı.