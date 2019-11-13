MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriBurcu Esmersoy'dan 'yakalandılar' iddiasına jet yanıt
13.11.2019 - 13:02 |

Burcu Esmersoy'dan 'yakalandılar' iddiasına jet yanıt

Kısa bir süre önce Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, Tamer Karadağlı ile dinlenme tesislerinde görüntülendi.

Burcu Esmersoy'dan 'yakalandılar' iddiasına jet yanıt

İkilinin çok konuşulan bu görüntülerinden sonra Esmersoy, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanarak iddialara yanıt verdi.

Sunucu, "Yakalandılar gibi garip cümleler kuruluyor. Köpek gibi çalışıyorum.Tamer Karadağlı ile aynı güne gelen setimiz vardı. Afyon’a gitmemiz gerekiyordu. İşimiz biter bitmez İstanbul’a dönerken dinlenme tesisinde çekilmiş bir video, lavabo ihtiyacımı karşıladım. Ben iş yapamayacak mıyım?" diyerek durumu açıkladı.

13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Taciz bitmiyor! Bu kez Aslıhan Gürbüz ifşa etti

Taciz bitmiyor! Bu kez Aslıhan Gürbüz ifşa etti

İrem Derici rövanşı aldı: İvana'ya puanım -3

İrem Derici rövanşı aldı: İvana'ya puanım -3

Zeynep Korel'in avukatından şok iddia: Hülya Darcan kızı Zeynep Korel'i tehdit ediyor

Zeynep Korel'in avukatından şok iddia: Hülya Darcan kızı Zeynep Korel'i tehdit ediyor

Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a 'vurgun' sorusu

Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a 'vurgun' sorusu

Sıradaki Haber