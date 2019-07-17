Burcu Esmersoy'un keyfi yerinde

Fox Tv'de yayınlanan 'Dünya Avucunda' ile dünyanın dört bir yanını gezen Burcu Esmersoy, programın yeni rotasına çıkmadan önce soluğu İstinyePark AVM'de aldı.

Günün erken saatlerinde AVM'ye gelen sunucu, Markalar Sokağı'ndaki dünyaca ünlü mağazaları gezerek, yeni sezon ürünlerini inceledi. Bu sırada kendisini görüntüleyen muhabirler ile kısa süre sohbet eden Esmersoy'un neşeli halleri gözlerden kaçmadı.