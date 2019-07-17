17.07.2019 - 13:09
Burcu Esmersoy'un keyfi yerinde
Sunucu Burcu Esmersoy, önceki, gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı.
Fox Tv'de yayınlanan 'Dünya Avucunda' ile dünyanın dört bir yanını gezen Burcu Esmersoy, programın yeni rotasına çıkmadan önce soluğu İstinyePark AVM'de aldı.
Günün erken saatlerinde AVM'ye gelen sunucu, Markalar Sokağı'ndaki dünyaca ünlü mağazaları gezerek, yeni sezon ürünlerini inceledi. Bu sırada kendisini görüntüleyen muhabirler ile kısa süre sohbet eden Esmersoy'un neşeli halleri gözlerden kaçmadı.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.