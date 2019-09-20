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20.09.2019 - 12:04 |

Burcu Esmersoy'un keyfi yerinde

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Burcu Esmersoy'un keyfi yerinde

Berk Suyabatmaz ile olan evliliğini 15 gün önce tek celsede anlaşmalı olarak sonlandıran Burcu Esmersoy, dava sonrası çıktığı yurt dışı seyahatinden döndü. Soluğu İstinyePark'ta alan güzel sunucu, Beymen başta olmak üzere birçok mağazada tur atarak alışveriş yaptı.

Markalar Sokağı'nda objektiflere takılan Esmersoy'un keyfinin yerinde olması gözlerden kaçmazken, muhabirin sorularını ise cevapsız bıraktı.

Çok hareketli bir güne başladığını belirten ünlü sunucui akşam saatlerinde katılacağı bir etkinlik için hazırlık yaptığını söyledi.

 

 

    20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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