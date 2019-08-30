Burcu Kıratlı, Akçıl soyadını sildi!

Günlerce magazin gündeminden düşmeyen 'boşanacaklar' şeklindeki haberlerin ardından barışan Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı'nın evliliği üstünde karabulutlar dolaşmaya devam ediyor.

Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından ‘Akçıl’ soyadını sildi ve ünlü şarkıcıyı takip etmeyi bıraktı. Kıratlı’nın bu hamlesinin ardından Sinan Akçıl da eşini takipten çıkardı.