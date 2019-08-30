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30.08.2019 - 10:57

Burcu Kıratlı, Akçıl soyadını sildi!

Geçtiğimiz ocak ayında dünyaevine giren oyuncu Burcu Kıratlı ile şarkıcı Sinan Akçıl, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Kıratlı'dan flaş bir hamle daha geldi.

Burcu Kıratlı, Akçıl soyadını sildi!

Günlerce magazin gündeminden düşmeyen 'boşanacaklar' şeklindeki haberlerin ardından barışan Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı'nın evliliği üstünde karabulutlar dolaşmaya devam ediyor.

Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından ‘Akçıl’ soyadını sildi ve ünlü şarkıcıyı takip etmeyi bıraktı. Kıratlı’nın bu hamlesinin ardından Sinan Akçıl da eşini takipten çıkardı.

Burcu Kıratlı, Akçıl soyadını sildi

 

 

30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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