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13.09.2019 - 15:13 |

Burcu Kıratlı boşanma nedenini açıkladı

Oyuncu Burcu Kıratlı, 8 ay evli kaldığı şarkıcı Sinan Akçıl ile bir inat uğruna boşandıklarını söyledi.

Burcu Kıratlı boşanma nedenini açıkladı

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019'da Hollanda’da dünyaevine girmişti. Evliliklerinde sürekli kriz yaşadıkları iddia edilen ikili, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldı ve 5 Eylül'de tek celsede boşandı.

Sinan Akçıl ile boşanması hakkında konuşan oyuncu, "Biz esas olarak kıskançlık değil, bir inatlaşma yüzünden ayrıldık. Kimse inanmıyor ama böyle. İnatlaştık. Başka hiçbir sebebi yok bu ayrılığın" dedi.

Burcu Kıratlı boşanma nedenini açıkladı

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