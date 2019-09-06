Burcu Kıratlı boşanma partisi mi düzenledi?

9 Ay önce Amsterdam'da rüya gibi bir düğünle hayatlarını birleştiren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşkı bitti.

Boşanma tarihleri belli olan ünlü çiftten Burcu Kıratlı'nın boşanma partisi düzenlediği iddia edildi.

Kıratlı'nın bir evde düzenlediği boşanma partisine ise ünlü isimlerin de katıldığı konuşuluyor.

“BİRAZ SAYGI

Bu haberlerin ardından Burcu Kıratlı sosyal medya hesabından açıklama yaparak yalanladı.

Kıratlı’nın açıklaması şöyle:

“Boşanma Partisi”

Söylemesi bile çirkin.

Böyle bir şeyin olmuş olması söz konusu bile olamaz.

Bu hassas dönemde bu tarz çirkin ve yalan haber yapmayın.

Biraz saygı.