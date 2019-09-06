MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeBurcu Kıratlı boşanma partisi mi düzenledi?
06.09.2019 - 08:20

Burcu Kıratlı boşanma partisi mi düzenledi?

9 aylık evliliklerini bitirme karar alan Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı yarın boşanıyor. İddiaya göre Burcu Kıratlı boşanma partisi düzenledi. Kıratlı iddiaları kesin bir dille reddetti.

Burcu Kıratlı boşanma partisi mi düzenledi?

9 Ay önce Amsterdam'da rüya gibi bir düğünle hayatlarını birleştiren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşkı bitti.

Boşanma tarihleri belli olan ünlü çiftten Burcu Kıratlı'nın boşanma partisi düzenlediği iddia edildi.

Kıratlı'nın bir evde düzenlediği boşanma partisine ise ünlü isimlerin de katıldığı konuşuluyor.

“BİRAZ SAYGI

Bu haberlerin ardından Burcu Kıratlı sosyal medya hesabından açıklama yaparak yalanladı.

Kıratlı’nın açıklaması şöyle:

“Boşanma Partisi”

Söylemesi bile çirkin.

Böyle bir şeyin olmuş olması söz konusu bile olamaz.

Bu hassas dönemde bu tarz çirkin ve yalan haber yapmayın.

Biraz saygı.

Benim Tatlı Yalanım 12. Bölüm fragmanı izleBenim Tatlı Yalanım 12. Bölüm fragmanı
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Önceliği aşk değilmiş!

Önceliği aşk değilmiş!

Sorular yanıtsız kaldı!

Sorular yanıtsız kaldı!

Nükhet Duru: Kuaför kurbanıyım

Nükhet Duru: Kuaför kurbanıyım

Toplantı zamanı

Toplantı zamanı

Sıradaki Haber