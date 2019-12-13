Burcu Kıratlı: Yeni bir diziye başlıyorum

Akşam saatlerinde Grill Polonez Restaurant'a giriş yaparak, uzun süre keyifli vakit geçiren Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti, sonrasında mağazaları gezerek sezonluk alışveriş yaptı.

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Akçıl, "Her şey çok güzel gidiyor. Bizim için aralık ayı sakindi. Yılbaşından sonra bomba gibi geliyoruz" dedi. Kıratlı ise "Yeni bir diziye başlayacağım. Şimdilik detay veremiyorum her şey netleştiğinde tekrar konuşuruz. Belki dizi müziklerini de Sinan yapar" şeklinde konuştu.