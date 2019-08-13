Burcu Kıratlı'nın 'Akçıl' kolyesi dikkat çekti

Birlikte Galliard Restaurant'a giriş yaparak, uzun süre keyifli vakitler geçiren Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, restoran çıkışı objektiflere poz verdi.

Sinan Akçıl, "Bayramı İstanbul'da geçirmek istedik. İstanbul'un sakinliğini seviyoruz, kaçırılmayacak bir fırsattı" dedi.

Ünlü şarkıcı, "Konser maratonuna kaldığımız yerden devam ediyorum ama bu sefer batıya değil, doğuya olacak. Bu seferki rotam Mardin olacak. Tarihi yapısı, kültürü ve medeniyetleriyle bambaşka bir şehir Mardin. Ayrıca tüm sanatçı dostlarıma da çağrımdır. Doğu illerimizde daha çok konser vereceğim" şeklinde konuştu.

Daha sonra Göcek'de tatil yapacaklarını dile getiren çift, mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı.

Öte yandan Burcu Kıratlı'nın 'Akçıl' yazılı kolyesi, muhabirlerin dikkatinden kaçmadı.