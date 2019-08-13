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13.08.2019 - 15:01

Burcu Kıratlı'nın 'Akçıl' kolyesi dikkat çekti

Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Bayramı İstanbul'da geçiren ikili, İstanbul'un sakinliğine vurgu yaparak, bu durum keyfini çıkarmak istediklerini söyledi.

Burcu Kıratlı'nın 'Akçıl' kolyesi dikkat çekti

Birlikte Galliard Restaurant'a giriş yaparak, uzun süre keyifli vakitler geçiren Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, restoran çıkışı objektiflere poz verdi.

Sinan Akçıl, "Bayramı İstanbul'da geçirmek istedik. İstanbul'un sakinliğini seviyoruz, kaçırılmayacak bir fırsattı" dedi.

Ünlü şarkıcı, "Konser maratonuna kaldığımız yerden devam ediyorum ama bu sefer batıya değil, doğuya olacak. Bu seferki rotam Mardin olacak. Tarihi yapısı, kültürü ve medeniyetleriyle bambaşka bir şehir Mardin. Ayrıca tüm sanatçı dostlarıma da çağrımdır. Doğu illerimizde daha çok konser vereceğim" şeklinde konuştu.

Daha sonra Göcek'de tatil yapacaklarını dile getiren çift, mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı.

Öte yandan Burcu Kıratlı'nın 'Akçıl' yazılı kolyesi, muhabirlerin dikkatinden kaçmadı.

Burcu Kıratlının Akçıl kolyesi dikkat çekti

Çanakkale'de oltaya 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldıÇanakkale'de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçunun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.
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