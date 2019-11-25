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25.11.2019 - 11:41 |

Burcu Özberk son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Afili Aşk' dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Burcu Özberk, Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla adeta büyüledi. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Burcu Özberk son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

 

Güzelliğinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Burcu Özberk, sosyal medyayı aktif kullanan genç isimler arasında yer alıyor. 

Son dönemde popülaritesi iyice artan 29 yaşındaki oyuncu, geçen günkü paylaşımıyla herkesin aklını başından aldı. Düzgün fiziğiyle sosyal medyayı sallayan Özberk'in fotoğrafına kısa sürede 320 binden fazla beğeni geldi.

Burcu Özberk son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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