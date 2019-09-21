Burdur'da Emre Kaya rüzgarı

Burdur Gölü'ndeki çekilmeye dikkat çekmek amacıyla Burdur Belediyesi tarafından 19-31 Eylül tarihleri arasında Burdur Gölü Festivali düzenleniyor. Burdur Belediyesi'nin içinde yer aldığı Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri, Uluslararası Spor Kültür Etkinlikleri kampanyası olan NowWeMove - Şimdi Hareket Zamanı, Uluslararası Spor ve Kültür Birliği (International Sport and Culture Association- ISCA) ve Avrupa Birliği Erasmus+ SPORT Projesi kapsamında Burdur Gölü Festivali, Uluslararası bir Festival olarak kabul edildi. Uluslararası Burdur Gölü Festivali'ne 21 ilden 500 sporcu iştirak ediyor. Spor etkinlikleri başta olmak üzere festivalde kültür ve sanat etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.

Festivalde ünlü şarkıcı Emre Kaya da konser verdi. 'Nasıl Diye Sorma' isimli parçası ile hayranlarını coşturan Emre Kaya, kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten günümüze sevilen şarkılardan oluşan repertuvarla Burdurlu hayranlarıyla bir araya geldi. Kaya, konserde kendisine eşlik eden gençlerin videosunu çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.



Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Yüreği ve sevgisi bizimle olan ve Burdur’da ağırlamaktan büyük onur duyduğumuz Emre Kaya ve ekibine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.