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14.09.2019 - 17:39 | | DHA

Bursa'da Funda Arar coşkusu

Şarkıcı Funda Arar, Bursa'da verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa'da Funda Arar coşkusu

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Funda Arar, Bursa'da sevenleriyle buluştu. İki saati aşkın süre sahnede kalan Arar, geçmişten günümüze sevilen şarkıları seslendirdi. Gecede kırmızı ve siyah olmak üzere iki farklı kıyafetle sahneye çıkan şarkıcı, enerjisi ve danslarıyla birlikte Bursalılara eğlenceli anlar yaşattı

'Yak Gel' adlı şarkısıyla sahnesine başlayan Funda Arar; 'Islak Islak', 'Gelevera Deresi', 'Hangimiz Sevmedik', 'Seni Yerler', 'Estarabim' ve 'Fesüphanallah' gibi Türk müziğinde yer edinmiş ve unutulmayan şarkıları da seslendirdi. Bursalılar da ünlü sanatçıya şarkılarında eşlik ederken, doyasıya eğlendi.

Gecenin sonunda hayranlarına teşekkür eden Funda Arar, kentte verdiği konserden çok keyif aldığını belirtti. 

14 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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