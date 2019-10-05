Buse Terim: Titiz bir ev sahibiyim

Buse Terim’i; eşi Volkan Bahçekapılı ve anne-babası Fulya-Fatih Terim yalnız bırakmadı.

Bu arada Buse Terim evinin kapılarını Instyle Home Dergisi’ne açtı. Titiz bir ev sahibi olduğunu söyleyen Buse Terim, “Her şeyin eksiksiz olmasını isterim. Annem bu konuda tek idolüm. Onun muhteşem sofralarını ve misafir ağırlama sanatını görerek büyüdüm. Yoğun geçen iş gününün ardından evimde eşim ve iki kızımla vakit geçirmek en büyük keyif” diyor. (Posta)