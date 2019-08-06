Buse Varol alışveriş turunda

Avrupa müziği sahiplerinden Deniz Erdem'in eşi Esra Erdem ve kızı Melis Erdem ile birlikte Markalar Sokağı'nda görüntülenen Buse Varol, uzun süre mağazaları dolaşarak yeni sezon ürünleri inceledi.

Daha sonra Masa Restaurant'da geçerek yorgunluk kahvesi içen dostlar, akşam saatlerine kadar birlikte vakit geçirdikten sonra özel araçları ile AVM'den ayrıldı.