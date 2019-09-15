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15.09.2019 - 12:44 |

Buse Varol son görüntüsüyle ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

ÂBuse Varol, doÄŸum sonrasÄ± kilolarÄ±nÄ± hÄ±zla verdi. Son halini paylaÅŸan Varol fit gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle takipÃ§ilerinden tam not aldÄ±.

Buse Varol son görüntüsüyle ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

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ÅžarkÄ±cÄ± AliÅŸan'la bebeklerini kucaklayan Buse Varol doÄŸum sonrasÄ± doÄŸal olarak kilo aldÄ±.

21 kilo verdiÄŸini aÃ§Ä±klayan Ã¼nlÃ¼ isim son halini sosyal medyada paylaÅŸtÄ±.

SaÃ§lar da deÄŸiÅŸti
Buse Varol gÃ¼n geÃ§en gÃ¼nlerde de saÃ§Ä±nÄ± boyattÄ±. Eski imajÄ±na geri dÃ¶nen Varol, yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle Ã§ok beÄŸenildi.

Buse Varol son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±



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