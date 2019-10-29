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29.10.2019 - 12:25 |

Buse Varol'dan dizi sürprizi

Şarkıcı Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol Tektaş, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Buse Varol'dan dizi sürprizi

Kuzeni Berkay Ayan ve yakın dostu Fatma Aydoğan ile birlikte geldiği AVM’de Zara’dan alışveriş yapan Buse Varol, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tektaş, "Kasım ayı gibi güzellik salonumu açıyorum hayırlısıyla. Dükkanın artık son hazırlıklarını yapıyoruz. Yine kasım ayı gibi bir dizi projesi olabilir. Henüz tam olarak netleşmedi ama kesin gibi gözüküyor, bakalım. Yeni yıla yoğun bir iş temposuyla girebilirim" dedi.

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