Büşra Pekin-Ersay Üner ayrılığının perde arkası

Ersay Üner ile Büşra Pekin, 6 yıllık ilişkilerinin sona erdiğini sosyal medyada hesaplarından, "Bir süre önce ayrılma kararı aldık. Dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik" sözleriyle duyurmuşlardı

İddiaya göre; güzel oyuncu, ayrılık kararı aldıkları gün üzerinde pijamalarıyla evi terk etti. Üç yıl önce Göksu Evleri’nden aldıkları evde Üner’le birlikte yaşayan Pekin, bir sabah yaşadıkları tartışmanın ardından köpeğini alıp evden çıktı.

37 yaşındaki oyuncu aynı sitede bulunan evine yerleşirken, Üner’de kalan eşyalarını da sonradan yeni evine taşıdı.