MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriBüşra Pekin-Ersay Üner ayrılığının perde arkası
18.11.2019 - 13:44 |

Büşra Pekin-Ersay Üner ayrılığının perde arkası

Oyuncu Büşra Pekin ile müzisyen Ersay Üner, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde ilişkilerini noktalamıştı. Ayrılık nedeni ortaya çıktı.

Büşra Pekin-Ersay Üner ayrılığının perde arkası

Ersay Üner ile Büşra Pekin, 6 yıllık ilişkilerinin sona erdiğini sosyal medyada hesaplarından, "Bir süre önce ayrılma kararı aldık. Dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik" sözleriyle duyurmuşlardı

İddiaya göre; güzel oyuncu, ayrılık kararı aldıkları gün üzerinde pijamalarıyla evi terk etti. Üç yıl önce Göksu Evleri’nden aldıkları evde Üner’le birlikte yaşayan Pekin, bir sabah yaşadıkları tartışmanın ardından köpeğini alıp evden çıktı.

37 yaşındaki oyuncu aynı sitede bulunan evine yerleşirken, Üner’de kalan eşyalarını da sonradan yeni evine taşıdı.

    18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gönül Yazar ile Rüzgar Maden ayrıldı! İşte sebebi

    Gönül Yazar ile Rüzgar Maden ayrıldı! İşte sebebi

    Halil Ergün'den cevap yok

    Halil Ergün'den cevap yok

    Buğra Gülsoy'un imza günü heyecanı

    Buğra Gülsoy'un imza günü heyecanı

    Alişan'dan mutluluk pozu

    Alişan'dan mutluluk pozu

    Sıradaki Haber