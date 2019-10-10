MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeBüşra Pekin'den 'Sen Olsan Bari' sürprizi
10.10.2019 - 12:35 |

Büşra Pekin'den 'Sen Olsan Bari' sürprizi

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, başrolünü Alper Kul ile paylaştığı ‘Fırıncının Karısı’ filminde sürpriz bir performansa imza attı.

Büşra Pekin'den 'Sen Olsan Bari' sürprizi

Büşra Pekin, yönetmenliğini Murat Onbul’un yaptığı, senaryosunu Murat Taşkent’in kaleme aldığı 'Fırıncının Karısı' filminde, Aleyna Tilki’nin dinlenme rekorları kıran ‘Sen Olsan Bari’ şarkısını seslendirdi.

Hayal dünyasında uçuk kaçık bir kadın olan 'Ferdane' karakterine hayat veren Pekin, ‘Sen Olsan Bari’ şarkısını Anadolu şivesiyle yeniden yorumladı. Sosyal medyada beğeni toplayan ‘Sen Olsan Bari’nin keyifli klibi yine Büşra Pekin imzası taşıyor.

    10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    En Çok Okunanlar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Demet Akalın'dan Bergüzar Korel'e destek

    Demet Akalın'dan Bergüzar Korel'e destek

    8 aylık hamile Tülin Şahin podyuma çıktı

    8 aylık hamile Tülin Şahin podyuma çıktı

    Fatma Girik taburcu edildi

    Fatma Girik taburcu edildi

    Ece Vahapoğlu'nun bebeğinin adı belli oldu

    Ece Vahapoğlu'nun bebeğinin adı belli oldu

    Sıradaki Haber