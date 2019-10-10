Büşra Pekin'den 'Sen Olsan Bari' sürprizi

Büşra Pekin, yönetmenliğini Murat Onbul’un yaptığı, senaryosunu Murat Taşkent’in kaleme aldığı 'Fırıncının Karısı' filminde, Aleyna Tilki’nin dinlenme rekorları kıran ‘Sen Olsan Bari’ şarkısını seslendirdi.

Hayal dünyasında uçuk kaçık bir kadın olan 'Ferdane' karakterine hayat veren Pekin, ‘Sen Olsan Bari’ şarkısını Anadolu şivesiyle yeniden yorumladı. Sosyal medyada beğeni toplayan ‘Sen Olsan Bari’nin keyifli klibi yine Büşra Pekin imzası taşıyor.