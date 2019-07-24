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HaberlerCaddeBütün oyuncukları almak için ağladı
24.07.2019 - 09:06

Bütün oyuncukları almak için ağladı

Şarkıcı Berkay, önceki gün kızı Arya ile birlikte Akmerkez’de bir oyuncak mağazasından çıkarken görüntülendi.

Bütün oyuncukları almak için ağladı

Harbiye konseri öncesi alışverişe çıktığını söyleyen Berkay, eşi Özlem Ada Şahin’in küçük kızları Miray’a baktığını, kendisininde Arya ile gezmeye çıktığını söyledi.

Oyuncak mağazasındaki bütün oyuncukları almak için ağlayan Arya’yı, babası zor sakinleştirdi. İkili, gazetecilere poz verdirdikten sonra gezmelerine kaldığı yerden devam etti.

Bütün oyuncukları almak için ağladı

Bütün oyuncukları almak için ağladı

Agave bitkisi 20 yıl sonra çiçek açtıSakarya'nın Akyazı ilçesinde, sadece bir kez çiçeklenen ve ardından kuruyan agave bitkisi dikiminden 20 yıl sonra çiçek açtı.
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