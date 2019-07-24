24.07.2019 - 09:06
Bütün oyuncukları almak için ağladı
Şarkıcı Berkay, önceki gün kızı Arya ile birlikte Akmerkez’de bir oyuncak mağazasından çıkarken görüntülendi.
Harbiye konseri öncesi alışverişe çıktığını söyleyen Berkay, eşi Özlem Ada Şahin’in küçük kızları Miray’a baktığını, kendisininde Arya ile gezmeye çıktığını söyledi.
Oyuncak mağazasındaki bütün oyuncukları almak için ağlayan Arya’yı, babası zor sakinleştirdi. İkili, gazetecilere poz verdirdikten sonra gezmelerine kaldığı yerden devam etti.