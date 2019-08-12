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HaberlerCaddeBüyük aşkta son nokta!
12.08.2019 - 07:50

Büyük aşkta son nokta!

Yıllardır bir dargın bir barışık ilişki yaşayan ve geçtiğimiz aralıkta evlenen Miley Cyrus ile Liam Hemsworth, boşanma kararı aldı.

Büyük aşkta son nokta!

Eşini yazar Kaitlynn Carter ile aldatan Cyrus’un fotoğraflarıysa gündeme bomba gibi düştü. ABD’li şarkıcının avukatı, evliliğin bittiğini doğrulayarak, “Bu karara saygı duymanızı istiyoruz. Bakımını üstlendikleri tüm hayvanların ebeveyni olarak kalmaya devam edecekler” dedi. Çiftin köpek, kedi ve domuzlardan oluşan 16 evcil hayvanı var.

Bülent Ersoy, orkestraya çıldırdıBület Ersoy sahneye çıkmadan şarkı çalınca sahnede açtı ağzını yumdu gözünü.
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