Büyük aşkta son nokta!

Eşini yazar Kaitlynn Carter ile aldatan Cyrus’un fotoğraflarıysa gündeme bomba gibi düştü. ABD’li şarkıcının avukatı, evliliğin bittiğini doğrulayarak, “Bu karara saygı duymanızı istiyoruz. Bakımını üstlendikleri tüm hayvanların ebeveyni olarak kalmaya devam edecekler” dedi. Çiftin köpek, kedi ve domuzlardan oluşan 16 evcil hayvanı var.



