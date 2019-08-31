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31.08.2019 - 07:50

Büyük balık yarışı

13’üncü kez düzenlenecek Columbia PFG Alaçatı Big Fish, Port Alaçatı Marina’da gerçekleşecek.

Büyük balık yarışı

12-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak organizasyonda, 80 tekne ve 350 katılımcı yer alacak. ‘Yakala-Bırak-Yaşat’ sloganıyla yola çıkılan etkinlikte, yarışmacılar en büyük balığı yakalamaya çalışacak. İlknur ve Ertuğrul İçingir önderliğinde düzenlenecek turnuva, Türkiye’nin önde gelen iş insanları ve ünlü isimlerinin yanı sıra, Yunanistan, Kıbrıs, İtalya, Kıbrıs ve Dubai’den de misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Büyük balık yarışı

30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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