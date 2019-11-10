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10.11.2019 - 07:50 |

‘Büyük depremler yaşadık’

Julianne Moore, #MeToo ve Time’s Up hareketleriyle ilgili, “Büyük depremler” yorumunu yaparak, “Bir kapı açıldı ama çabalamazsak, hiçbir şey değişmez” dedi

‘Büyük depremler yaşadık’

ABD’li oyuncu Julianne Moore, ES dergisine kapak oldu. 58 yaşındaki aktris, Hollywood’daki cinsel tacize ve cinsiyet eşitsizliğine karşı başlatılan #MeToo ve Time’s Up hareketleriyle ilgili, “Bunlar, sektörde yaşadığımız en büyük depremler oldu. İnsanlar, böylece, bizim çalışma ortamımızdaki dengesizliği gördü. Bir kapı açıldı ama çabalamazsak, hiçbir şey değişmez” dedi.

Hollywood’da uzun süreli ilişki yaşamanın kendisi için zor olmadığını belirten Moore, “Hangi sektörde olursa olsun, eğer bir insan çok seyahat ederse, tehlike oluşur. Birlikte vakit harcamadığınız sürece, başınız belaya girer. Çocuklarımız olduğu için eşimle (Bart) aile olarak sürekli bir aradaydık.
Ama bir yıllığına film yapmak için giderseniz, ilişkiniz de hayatta kalmaz”  şeklinde konuştu.

Yıldızlandı

Harry Friedman, Hollywood’daki ünlü Şöhretler Kaldırımı’nda bir yıldız sahibi oldu. ABD’li ünlü sunucuya bu özel günde, ailesi ve dostları eşlik etti. Friedman’ın basına verdiği pozda, mutluluğu gözlerinden okundu.

‘Büyük depremler yaşadık’

 

9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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