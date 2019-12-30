Büyük fırsat

TOTAL istasyonları mobil uygulamasını indirip, Club TOTAL’e üye olan kullanıcılar şimdi, ev/ofis temizliğinden mobilya montajına kadar çeşitli hizmetler sunan Mutlubiev’in hizmetlerinden uygun fiyatlarla faydalanabiliyor. Club TOTAL üyeleri, Mutlubiev üzerinden ilk hizmetlerini yüzde 25, ikinci ve daha sonraki tüm hizmetleri ise yüzde 15 indirimli olarak alıyor.Türkiye’nin lider akaryakıt markalarından TOTAL istasyonları, yenilenen mobil uygulamasıyla kullanıcılarına önemli avantajlar sunuyor. TOTAL istasyonları mobil uygulamasını indirip, Club TOTAL’e üye olan kullanıcılar şimdi, ev/ofis temizliğinden mobilya montajına kadar çeşitli hizmetler sunan Mutlubiev’in hizmetlerinden uygun fiyatlarla faydalanabiliyor. Club TOTAL üyeleri, Mutlubiev üzerinden ilk hizmetlerini yüzde 25, ikinci ve daha sonraki tüm hizmetleri ise yüzde 15 indirimli olarak alıyor.