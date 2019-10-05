Büyük Usta'ya Külliye'de anma

Neşet Ertaş, vefatının yedinci yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen görkemli bir törenle anıldı.









Devlet protokolü ve sanatçıların katılımıyla gerçekleşen gecede, Muazzez Ersoy, Yudum, Mustafa Keser, Rafet El Roman, Yavuz Bingöl ve Zara’nın da aralarında bulunduğu isimler sahne aldı.









Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un konuşmasıyla başlayan organizasyon, Ertaş’ın eserlerinin ve hayatının özetlendiği mini belgesel gösteriminin ardından, ödül töreniyle devam etti. Bakan Ersoy, “Zamanımızdan abdallar kervanına katılan son büyük yolcu, çağımızdan ozanlık geleneğinin en güçlü temsilcisi Neşet Ertaş aramızdan ayrılalı yedi yıl oldu. Ardından nice güzel sözler söylendi, çok şeyler paylaşıldı ve gördük ki onu anlatmak gerçekten zor. Onun gidişiyle belki bozkırlar mahsun, bozlaklar öksüz kalmıştır ama bu bir son değildir. Çünkü Neşet Ertaş geride öyle güçlü bir iz bırakmıştır ki şu yalan dünya döndükçe sesi, gönlümüzde yankılanmaya devam edecektir’’ dedi.