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14.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Büyülü atmosfer

Caroline Koç ve Banu Yentür’ün markası Haremlique Istanbul’un yeni yıl daveti, cemiyet, sanat ve iş dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla düzenlendi

Büyülü atmosfer

Gelenekselleşen Haremlique İstanbul yeni yıl daveti, Caroline Koç ve Banu Yentür’ün ev sahipliğinde, Zorlu Center’daki mağazasında gerçekleşti. İkilinin 12 yıl önce kurduğu ev tekstil ve dekorasyon ürünleri markasının yeni koleksiyonlarının da sergilendiği mekan, özel detaylarla süslenerek, etkileyici bir atmosfer yaratıldı. Hayali bir bahçenin yer aldığı dekorasyonda mağazayı çevreleyen bitkiler, kuş figürleri ve göz alıcı desenlere sahip kumaşlar, konukların beğenisini kazandı.

Büyülü atmosfer

Organizasyona; Rahmi Koç, Nevbahar Koç, Aslı Üstünkaya, Suzan Toplusoy, Süleyman Orakçıoğlu, Şeyda Toprak, Bettina Machler, Dalia Garih, Feryal Gülman, Berrin Yoleri ve Aylin Tahincioğlu katıldı. Türkiye Eğitim Vakfı’yla gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, davet boyunca ve aralık ayında
gerçekleşen alışveriş tutarının yüzde 5’i, TEV Mustafa V. Koç Burs Fonu’na bağışlanacak.

Büyülü atmosfer

14 Aralık 2019 Magazin Bülteni14 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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