MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerCaddeCadÄ±lar BayramÄ± partisine HacÄ± SabancÄ± damgasÄ±!
28.10.2019 - 11:36 | | MESUT YILMAZ

CadÄ±lar BayramÄ± partisine HacÄ± SabancÄ± damgasÄ±!

Her yÄ±l olduÄŸu gibi bu senede en kapsamlÄ± CadÄ±lar BayramÄ± partisi AsmalÄ±mescid Soho Houseâ€™da dÃ¼zenlendi. Davetlilerin birbirinden ilginÃ§ kostÃ¼m ve makyajlarÄ± bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.

CadÄ±lar BayramÄ± partisine HacÄ± SabancÄ± damgasÄ±!

CadÄ±lar BayramÄ± partisine; cemiyet hayatÄ±nÄ±n Ã¶nemli isimlerinden HacÄ± SabancÄ±, NazlÄ± KayÄ±â€™nÄ±n 'Joker' makyajlarÄ± ile ilginÃ§ tarzlarÄ± damga vurdu.

Ã–te yandan Yasmin Erbil, Tuna TunalÄ± ve Enis ArÄ±kan da partiye gelen isimler arasÄ±ndaydÄ±.Â

CadÄ±lar BayramÄ± partisine HacÄ± SabancÄ± damgasÄ±

CadÄ±lar BayramÄ± partisine HacÄ± SabancÄ± damgasÄ±

28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±
Çok Okunan Magazin Haberleri

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

BaÅŸak Dizer'den KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ'a doÄŸum günü hediyesi

BaÅŸak Dizer'den KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ'a doÄŸum gÃ¼nÃ¼ hediyesi

Nejat Ä°ÅŸler'in son hali ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±!

Nejat Ä°ÅŸler'in son hali ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±!

Burak Özçivitâ€™e evden canlÄ± yayÄ±n

Burak Ã–zÃ§ivitâ€™e evden canlÄ± yayÄ±n

Güllerin içinden saat ve yüzük çÄ±ktÄ±!

GÃ¼llerin iÃ§inden saat ve yÃ¼zÃ¼k Ã§Ä±ktÄ±!

SÄ±radaki Haber