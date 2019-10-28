28.10.2019 - 11:36 | | MESUT YILMAZ
CadÄ±lar BayramÄ± partisine HacÄ± SabancÄ± damgasÄ±!
Her yÄ±l olduÄŸu gibi bu senede en kapsamlÄ± CadÄ±lar BayramÄ± partisi AsmalÄ±mescid Soho Houseâ€™da dÃ¼zenlendi. Davetlilerin birbirinden ilginÃ§ kostÃ¼m ve makyajlarÄ± bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.
CadÄ±lar BayramÄ± partisine; cemiyet hayatÄ±nÄ±n Ã¶nemli isimlerinden HacÄ± SabancÄ±, NazlÄ± KayÄ±â€™nÄ±n 'Joker' makyajlarÄ± ile ilginÃ§ tarzlarÄ± damga vurdu.
Ã–te yandan Yasmin Erbil, Tuna TunalÄ± ve Enis ArÄ±kan da partiye gelen isimler arasÄ±ndaydÄ±.Â