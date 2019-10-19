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19.10.2019 - 13:39 |

Çağan Irmak'dan suç duyurusu

Yönetmen Çağan Irmak, kendi adını kullanarak “Yeni filmim için kadro kuruyorum. Para verin sizi de filmimde oynatayım” diyen dolandırıcıyı savcılığa ihbar etti. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı

Çağan Irmak'dan suç duyurusu

AJANSLARI DA ARAMIŞ
'Babam ve Oğlum', 'Issız Adam' gibi filmleriyle tanınan yönetmen Çağan Irmak'ı şoka sokan olay! Sabah gazetesinin haberine göre; Çağan Irmak, adını kullanan bir şahsın film çekmek için sinema çevrelerinde dolaştığını, ajanslarla görüştüğünü, hatta rol verme karşılığında bir kadından para istediğini de öğrendi.

"GERÇEK İSMİ CESUR"
Yakın çevresinin kendisini durumdan haberdar etmesi üzerine savcılığa koşan ünlü yönetmen, "Adımı kullanan kişinin gerçek isminin Cesur olduğunu öğrendim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Savcılık, ihbar sonrası hemen soruşturma başlattı.

    19 Ekim 2019 Magazin Bülteni19 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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