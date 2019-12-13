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13.12.2019 - 11:37 |

Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın aylar sonra yan yana

Uzun süredir birlikte görülmeyen Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın, ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz hafta İzmir'de görüntülendi.

Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın aylar sonra yan yana

Takvim'in haberine göre; Bir dargın bir barışık ilişkileriyle zaman zaman magazin gündemine düşen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, İzmir'e gitti. Birlikte kahvaltı keyfi yapan ikilinin bu anı da sosyal medyaya yansıdı. Ulusoy, pastırma doğrarken, Sarışın da ona yardım ediyordu.

İkili şubat ayından bu yana birlikte görüntülenmemişti.

Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın aylar sonra yan yana

    13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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