13.12.2019 - 11:37 |
Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın aylar sonra yan yana
Uzun süredir birlikte görülmeyen Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın, ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz hafta İzmir'de görüntülendi.
Takvim'in haberine göre; Bir dargın bir barışık ilişkileriyle zaman zaman magazin gündemine düşen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, İzmir'e gitti. Birlikte kahvaltı keyfi yapan ikilinin bu anı da sosyal medyaya yansıdı. Ulusoy, pastırma doğrarken, Sarışın da ona yardım ediyordu.
İkili şubat ayından bu yana birlikte görüntülenmemişti.