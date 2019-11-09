Çağatay Ulusoy, Kırklareli'nde keşfe çıktı

Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'ın haberine göre; son olarak 'Hakan Muhafız' dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy, yönetmenliğini de başrol oyunculuğunu da kendi üstleneceği yeni sinema filmi için keşfe çıktı.

Kırklareli'ne giden oyuncu, film için mekan baktı. Ekibiyle birlikte Alpullu beldesindeki çeşitli mekanları gezen Ulusoy'a, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan eşlik etti.