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09.11.2019 - 10:24 |

Çağatay Ulusoy, Kırklareli'nde keşfe çıktı

Oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni sinema filmi için kolları sıvadı.

Çağatay Ulusoy, Kırklareli'nde keşfe çıktı

Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'ın haberine göre; son olarak 'Hakan Muhafız' dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy, yönetmenliğini de başrol oyunculuğunu da kendi üstleneceği yeni sinema filmi için keşfe çıktı.

Kırklareli'ne giden oyuncu, film için mekan baktı. Ekibiyle birlikte Alpullu beldesindeki çeşitli mekanları gezen Ulusoy'a, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan eşlik etti.

Çağatay Ulusoy, Kırklarelinde keşfe çıktı

    8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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