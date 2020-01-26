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26.01.2020 - 11:41 |

Çağatay Ulusoy teknesini satıyor

Geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik görevini yapmak için Ankara’daki birliğine teslim olan Çağatay Ulusoy’un teknesini satılığa çıkardığı iddia edildi.

Çağatay Ulusoy teknesini satıyor

Özellikle yaz aylarında yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’la yazın sık sık dalış yapıp balık tutan ünlü oyuncunun, daha büyük bir tekne almak için bu kararı verdiği söyleniyor. (Hürriyet)

Çağatay Ulusoy teknesini satıyor

Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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Cadde Yazarları

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