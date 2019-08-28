Çağatay Ulusoy'a bölüm başı 350 bin TL!

Milliyet gazetesinden Sina Koloğlu'nun, "Çağatay Ulusoy Ne Alıyor?" başlıklı yazısı şöyle:

"Dizi sektöründe dedikodu bitmez. Gerçeği de var tabii... Beren Saat’in Netflix dizisi için bölüm başına 200 bin TL aldığını Posta gazetesinden Eylem İpek Şafak yazdı. Merak ettim sordum, 'Bu rakamı alır mı?' diye... Netflix’in para konusunda oyunculara eli açıkmış. Çağatay Ulusoy’un bölüm başına 350 bin TL aldığını, yani Saat’in de bu parayı almasının çok normal olduğunu söylediler.

‘Behzat Ç.’de durum nasıl?

Erdal Beşikçioğlu’nun da ‘Behzat Ç.’nin yeni çekimlerde bölüm başına aldığı paranın 80 bin TL olduğu bilgisi geldi. "