Ã‡aÄŸatay Ulusoyâ€™u duyunca kaÃ§tÄ±

Ã‡aÄŸatay Ulusoy ile bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k olan Duygu SarÄ±ÅŸÄ±n, yine gizemini korudu. Geceye tek baÅŸÄ±na katÄ±larak kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran oyuncu, Ulusoy hakkÄ±nda konuÅŸmak istemedi. AÅŸk sorularÄ±nÄ± duyunca apar topar kaÃ§tÄ±.Â