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18.09.2019 - 09:10 | | MESUT YILMAZ

ÇaÄŸatay Ulusoyâ€™u duyunca kaçtÄ±!

Oyuncu KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ, marka yÃ¼zÃ¼ olduÄŸu bir tekstil firmasÄ±nÄ±n ev sahipliÄŸinde parti dÃ¼zenledi. Hangarist adlÄ± mekanda dÃ¼zenlenen Ã¶zel partiye; Feridun DÃ¼zaÄŸaÃ§, Alperen Duymaz, Duygu SarÄ±ÅŸÄ±n ve Engin Hepileri baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ katÄ±ldÄ±.

ÇaÄŸatay Ulusoyâ€™u duyunca kaçtÄ±!

Ã‡aÄŸatay Ulusoy ile bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k olan Duygu SarÄ±ÅŸÄ±n, yine gizemini korudu. Geceye tek baÅŸÄ±na katÄ±larak kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran oyuncu, Ulusoy hakkÄ±nda konuÅŸmak istemedi. AÅŸk sorularÄ±nÄ± duyunca apar topar kaÃ§tÄ±.Â

Ã‡aÄŸatay Ulusoyâ€™u duyunca kaÃ§tÄ±

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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