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HaberlerCaddeÇağatay Ulusoy’un saçları uzadı!
21.08.2019 - 08:56

Çağatay Ulusoy’un saçları uzadı!

Yeni imajıyla hayranlarını şaşkınlık içerisinde bırakan Çağatay Ulusoy, önceki gün Emirgan’da bulunan bir mekâna girerken görüntülendi.

Çağatay Ulusoy’un saçları uzadı!

Geçtiğimiz günlerde saçlarını kazıtan Ulusoy’un yeni imajı sevenlerini ikiyi bölmüştü. Yeni imajıyla rap sanatçısı Ben Fero’ya benzetilen Ulusoy’un saçının uzadığı görüldü. Şapka ile kafasını gizleyen Ulusoy, görüntülendiğini fark edince hızla mekâna girerken mekân çalışanları görüntü alınmasına tepki gösterdi. SEÇKİN ŞENVARDAR

Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldıMarmaris'e Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun memleketlerine dönmesinin ardından, plajlar kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı.
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