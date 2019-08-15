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15.08.2019 - 14:29

Çağatay Ulusoy'un yeni imajı Ben Fero'ya benzetildi

Oyuncu Çağatay Ulusoy, saçlarını kazıttı. Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan Ulusoy, son haliyle rapçi Ben Fero'ya benzetildi

Çağatay Ulusoy'un yeni imajı Ben Fero'ya benzetildi

Instagram'da son paylaşımını 3 ay önce yapan Çağatay Ulusoy, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

Saçlarını kazıtan Ulusoy, son görüntüsüyle son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiren ve Demet Akalın ile klip çeken rapçi Ben Fero'ya benzetildi.

Çağatay Ulusoy, daha önce de 'Çukur' dizisi için saçlarını 3 numara kestirmişti.

15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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