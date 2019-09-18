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18.09.2019 - 07:50 |

Çağdaş sanata destek sergisi

Samsung Frame TV; Yosun Güreli, Erol Tabanca, Canda Elgiz, Ayşegül Dinçkök, Mustafa Taviloğlu ve Ahu Serter’in, kişisel koleksiyonlarında yer alan eserlerden oluşan ‘What Collectors Collect’ sergisini, sanatseverlerle buluşturdu.

Çağdaş sanata destek sergisi

Samsung Frame TV; Yosun Güreli, Erol Tabanca, Canda Elgiz, Ayşegül Dinçkök, Mustafa Taviloğlu ve Ahu Serter’in, kişisel koleksiyonlarında yer alan eserlerden oluşan ‘What Collectors Collect’ sergisini, sanatseverlerle buluşturdu. Contemporary Istanbul kapsamında gerçekleşen etkinlik, cemiyet hayatının tanıdık simaları tarafından ilgi gördü. Samsung’un sanatla kültürü, yaşam stili ve iş dünyasıyla birleştirerek oluşturduğu projesi, sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Çağdaş sanata destek sergisi

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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