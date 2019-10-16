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16.10.2019 - 12:08 |

Çağkan Çulha ile İpek Ertuğral evlendi

Oyuncu Çağkan Çulha (33), avukat İpek Ertuğral ile hayatını birleştirdi.

Çağkan Çulha ile İpek Ertuğral evlendi

Geçtiğimiz ağustos ayında nişanlanan Çağkan Çulha-İpek Ertuğral çiftinin cumartesi günü gerçekleşen nikah törenine yakın çevresi ve arkadaşları katıldı.

Ertuğral, nikah töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara, "Yazsam neler yazarım ama sadece omzunda olsun başım ve hepsi içimde kalsın istiyorum. İki senede nelerle mutlu olduk, nelerle mücadele ettik, neler başardık, nasıl sevdik, neler hissettik, çoktan nasıl güzel bir aile olmayı öğrendik" notunu düştü.

Çağkan Çulha ile İpek Ertuğral evlendi

Çağkan Çulha ile İpek Ertuğral evlendi

    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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