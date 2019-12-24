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24.12.2019 - 16:22 |

Çağla Kubat, İstanbul'a geldi

Sunucu, oyuncu ve profesyonel rüzgar sörfçüsü Çağla Kubat ile kızı Selin Diaz, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Çağla Kubat, İstanbul'a geldi

Sunuculuğa ve oyunculuğa ara vererek rüzgar sörfüne ağırlık veren, Çeşme'de açtığı sörf kursu ile yılın büyük çoğunluğunu Alaçatı'da geçiren Çağla Kubat, kendisini görüntüleyen gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti.

Özel işleri dolayısıyla İstanbul'a gelen Kubat, alışveriş için İstinyePark'ı tercih etti. Kızı ile uzun süre alışverişin keyfini çıkaran Kubat, akşam saatlerinde AVM'den ayrıldı.

Çağla Kubat, İstanbula geldi

Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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Cadde Yazarları

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