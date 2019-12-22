Çağla Şıkel: Kırıcı yorumlarla ilgilenmiyorum

Kendine ve ablasına kahve ve yiyecek alarak mağazaları gezen Çağla Şıkel, muhabirleri görünce “İzmir bombası yerken yakalandı.” diyerek espri yaptı.

Sosyal medyada takipçilerinin eleştirileri ile ilgili sorulara yanıt veren manken, “Çok kırıcı olan yorumlar ile hiç ilgilenmiyorum, ama bazı yorumlar gerçekten eğlenceli oluyor, ben de eğlenerek cevap veriyorum” dedi.

Yaklaşık üç saat kaldığı alışveriş merkezinde mağazaları gezen Şıkel, sonrasında aracına binerek gözlerden uzaklaştı.