22.12.2019 - 14:07 |
Çağla Şıkel: Kırıcı yorumlarla ilgilenmiyorum
Manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün ablası ile birlikte Vadİstanbul’da görüntülendi.
Kendine ve ablasına kahve ve yiyecek alarak mağazaları gezen Çağla Şıkel, muhabirleri görünce “İzmir bombası yerken yakalandı.” diyerek espri yaptı.
Sosyal medyada takipçilerinin eleştirileri ile ilgili sorulara yanıt veren manken, “Çok kırıcı olan yorumlar ile hiç ilgilenmiyorum, ama bazı yorumlar gerçekten eğlenceli oluyor, ben de eğlenerek cevap veriyorum” dedi.
Yaklaşık üç saat kaldığı alışveriş merkezinde mağazaları gezen Şıkel, sonrasında aracına binerek gözlerden uzaklaştı.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.