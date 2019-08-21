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21.08.2019 - 11:30

Çağla Şıkel: Ne yazılır ki bu aşkın altına

Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Uzay ve Kuzey'in üzerine titreyen manken Çağla Şıkel'den duygulandıran paylaşım...

Çağla Şıkel: Ne yazılır ki bu aşkın altına

Yaz tatili boyunca çocuklarıyla bol bol vakit geçiren ve bu özel anları sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçilerine ulaştıran Çağla Şıkel, onları ne kadar sevdiğini göstermekten geri durmuyor.

Şıkel, çocukları ile birlikte uyurken çekilmiş bir fotoğraflarına, "Ne yazılır ki bu aşkın altına?Şükür ve minnet'ten başka” notunu düştü ve bir nazar boncuğu emojisi koydu.

Çağla Şıkel: Ne yazılır ki bu aşkın altına

21 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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