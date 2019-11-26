Çağla Şıkel sağlığına kavuştu

Önceki akşam Akmerkez'e gelerek alışveriş yapan Şıkel, kendisini görüntüleyen gazetecilere sağlığı ile ilgili olarak “Çok şükür sağlığıma kavuştum. Cuma günü son kontrolleri yaptık, şu an kendimi çok iyi hissediyorum“ dedi.

Ünlü manken, Arto’nun “Göğüslerini göstermeme videosu çek“ açıklamaları sonrası açtığı 1 milyon TL'lik dava ile ilgili olarak konuşmak istemedi.