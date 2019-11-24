Çağla Şıkel'den Arto'ya 1 milyon liralık tazminat davası

Ünlü manken Çağla Şıkel, YouTube kanalında kadınlara yönelik 'Mini etekle frikik vermeden nasıl oturulur?' videosu yayınladı. Arto, videonun altına 'Oturup kalkmayı öğreteceğine, TV'de memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin' diye yazdı.

RAHATSIZ ETMESİN

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Çağla Şıkel bu sözleri nedeniyle Arto'ya 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Ünlü manken, ayrıca iletişim kanallarından rahatsız etmemesi ve kendisine yaklaşmaması için Arto hakkında uzaklaştırma kararı da çıkarttı.