Çağla Şıkel'den duygu yüklü mesaj

Çağla Şıkel, Intagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaştı. Annesinin doğum gününü kutlayan Şıkel, "Sen hep diyorsun ya 'ben sizin için yaşıyorum' diye. Biz de seni daha da gururlandırmak, göğsünü kabartmak ve mutlu etmek için yaşıyoruz. Senin mutluluğun bizim ışığımızdır annem. Yavrularımın bir tanecik anneannesi, bizim her şeyimiz, annemiz iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum" mesajını yayınladı.



