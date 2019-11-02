02.11.2019 - 09:59 |
Çağla Şıkel'den duygu yüklü mesaj
Manken Çağla Şıkel, annesinin doğum günü için Instagram'dan duygu yüklü bir paylaşım yaptı.
Çağla Şıkel, Intagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaştı. Annesinin doğum gününü kutlayan Şıkel, "Sen hep diyorsun ya 'ben sizin için yaşıyorum' diye. Biz de seni daha da gururlandırmak, göğsünü kabartmak ve mutlu etmek için yaşıyoruz. Senin mutluluğun bizim ışığımızdır annem. Yavrularımın bir tanecik anneannesi, bizim her şeyimiz, annemiz iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum" mesajını yayınladı.