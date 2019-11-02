MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriÇağla Şıkel'den duygu yüklü mesaj
02.11.2019 - 09:59 |

Çağla Şıkel'den duygu yüklü mesaj

Manken Çağla Şıkel, annesinin doğum günü için Instagram'dan duygu yüklü bir paylaşım yaptı.

Çağla Şıkel'den duygu yüklü mesaj

Çağla Şıkel, Intagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaştı. Annesinin doğum gününü kutlayan Şıkel, "Sen hep diyorsun ya 'ben sizin için yaşıyorum' diye. Biz de seni daha da gururlandırmak, göğsünü kabartmak ve mutlu etmek için yaşıyoruz. Senin mutluluğun bizim ışığımızdır annem. Yavrularımın bir tanecik anneannesi, bizim her şeyimiz, annemiz iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum" mesajını yayınladı.

Çağla Şıkelden duygu yüklü mesaj


2 Kasım 2019 Magazin Bülteni2 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadir İnanır'ın ay yıldızlı yüzüğü dikkat çekti

Kadir İnanır'ın ay yıldızlı yüzüğü dikkat çekti

Chloe Loughnan: Mahkemeye başvuracağım

Chloe Loughnan: Mahkemeye başvuracağım

ABD’de yayında!

ABD’de yayında!

Gülben Ergen, Gülşen’e katılmıyor

Gülben Ergen, Gülşen’e katılmıyor

Sıradaki Haber