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20.12.2019 - 12:10 |

Çağla Şıkel'den kendine mesaj

Manken Çağla Şıkel'in çocukluk fotoğrafına yazdığı mesaja takipçilerinden yorum yağdı.

Çağla Şıkel'den kendine mesaj

Instagram'da geçmişte çekilen fotoğrafların paylaşıldığı #tbt gününe Çağla Şıkel de kayıtsız kalmadı. Ünlü manken, çocukluk yıllarında çekilen bir fotoğrafını "Hep böyle parlasın gözlerin...Kötülükten, kıskançlıktan, kinden, nefretten, kavgadan, atışmalardan başkalarının hayatından, tüm hırslardan uzak, yüreğin sevgiyle dolup dolup taşsın hayatın boyunca. Ve de öyle oldu...Şükürler olsun" notuyla paylaştı.

Çağla Şıkel'in paylaşımına takipçilerinden hem yorum hem beğeni yağdı.

Çağla Şıkelden kendine mesaj

    Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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    Cadde Yazarları

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