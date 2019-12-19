Çağla Şıkel'den 'kırbaç fantezisi' sorusuna yanıt

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve bazen de takipçilerinin yazdıklarına kayıtsız kalamayan Çağla Şıkel, kendisine gelen bir yoruma cevap verdi.

Geçtiğimiz ay sağlık sorunları yaşayan ve bir süre hastanede bir süre tedavi gören Şıkel işinin başına döndü. Ünlü mankene, bir takipçisi tarafından "Bazı fanteziler mi yapıyordunuz? Neden defileye kırbaçla çıktınız?" sorusu yöneltildi.

Bu soruya esprili yaklaşan Çağla Şıkel, gülücük işareti ile birlikte, “Hayır, tam olarak o sizin fanteziniz” yanıtını verdi. Şıkel’in cevabına hayranları yorum ve beğeni yağdırdı.

Ünlü manken, daha önce bir defileye konsept gereği kırbaçla çıkmıştı.

