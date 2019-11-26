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26.11.2019 - 12:46 |

Çağla Şıkel'in keyifli günü

Podyumların aranan ismi Çağla Şıkel, önceki gün annesi ve ablası ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Çağla Şıkel'in keyifli günü

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ünlü model, ilk olarak ablası Berna Şıkel ve annesi Asuman hanım ile birlikte yemek yiyerek, uzun süre sohbet etti. 

Akşam saatlerine doğru ise ablası ve annesi ile kısa bir alışveriş turuna çıkan Şıkel, hem giyim mağazalarını dolaştı hem de evi için bolca alışveriş yaptı.

Şıklığıyla göz dolduran Çağla Şıkel'in keyifli hali gözden kaçmadı.

26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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