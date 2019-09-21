Çağlar Ertuğrul: Hemen eve gidip dinleneceğim

Hava durumu ve yoğun yağış nedeniyle erken paydos ettiklerini söyleyen Çağlar Ertuğrul, "Set bugün erken bitti. Ben de buraya hem yemek yemeye, hem de birkaç parça eksiğim vardı onları almaya geldim. Sonrasında hemen eve gidip dinleneceğim" açıklamasında bulundu.