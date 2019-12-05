MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Çağlar Ertuğrul paylaştı, yorumlar havada uçuştu
05.12.2019 - 14:32 |

Çağlar Ertuğrul paylaştı, yorumlar havada uçuştu

Yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul'un Instagram hesabından paylaştığı poza yorum yağdı.

Çağlar Ertuğrul paylaştı, yorumlar havada uçuştu

Kanal D'nin 'Afili Aşk' dizisinde başrol oynayan Çağlar Ertuğrul, sosyal medya hesabından paylaştığı siyah beyaz fotoğrafla çok konuşuldu. 

Oyuncunun "Droppin' my new album cover" (Yeni albüm kapağımı bırakıyorum) notunu düştüğü fotoğrafa, takipçileri "Kapak böyleyse albüm nasıldır?" yorumları yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:
- Kapak böyleyse albüm nasıl acaba!
- Bu albüm patlar.
- Kral öldürdün ama beni.
- Yurt dışına çıkınca numaramı değiştirdim demiştin ama hala 10 numarasın.

Daha önce verdiği bir röportajda insanlara karşı mesafeli olduğunu söyleyen Çağlar Ertuğrul, son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alıyor.

Çağlar Ertuğrul paylaştı, yorumlar havada uçuştu

Kara delik fotoğrafını çeken Türk: Feryal Özel - Röportaj2019 Nisan'da yayınlanan kara delik fotoğrafını çeken ekibin üyesi, NASA'da çalışan Feryal Özel ile röportaj yaptık.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gülten Kaya'dan 'İki Gözüm Ahmet' filmine tepki

Gülten Kaya'dan 'İki Gözüm Ahmet' filmine tepki

Gamze Özçelik'ten duygusal paylaşım

Gamze Özçelik'ten duygusal paylaşım

Çağlar Ertuğrul paylaştı, yorumlar havada uçuştu

Çağlar Ertuğrul paylaştı, yorumlar havada uçuştu

Cansu Kurtçu'nun hızlı alışverişi

Cansu Kurtçu'nun hızlı alışverişi

Sıradaki Haber