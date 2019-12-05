Çağlar Ertuğrul paylaştı, yorumlar havada uçuştu

Kanal D'nin 'Afili Aşk' dizisinde başrol oynayan Çağlar Ertuğrul, sosyal medya hesabından paylaştığı siyah beyaz fotoğrafla çok konuşuldu.

Oyuncunun "Droppin' my new album cover" (Yeni albüm kapağımı bırakıyorum) notunu düştüğü fotoğrafa, takipçileri "Kapak böyleyse albüm nasıldır?" yorumları yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Kapak böyleyse albüm nasıl acaba!

- Bu albüm patlar.

- Kral öldürdün ama beni.

- Yurt dışına çıkınca numaramı değiştirdim demiştin ama hala 10 numarasın.

Daha önce verdiği bir röportajda insanlara karşı mesafeli olduğunu söyleyen Çağlar Ertuğrul, son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alıyor.