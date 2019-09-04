Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı, Ferit Aktuğ, Merve Dizdar ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünü paylaştığı ‘Eltilerin Savaşı’nın çekimleri tamamlandı. Bu filmin diğerlerinden daha komik olduğunu söyleyen Özay, “Ben normalde karakter komedisi yapıyorum. Burada iki çiftin, yani dört ana karakterin etrafında gelişen olaylar var. O yüzden çok güldürecek” dedi.

‘Deliha’ projesindeki karakteri için 22 kilo alan ve vermekte zorlandığını itiraf eden Özay, “Kilo defterini kapattım. Artık ne alıyorum, ne veriyorum. Çok hızlı yaptığım bir şey olduğu için sağlıksız hale gelmişti. ‘Bir daha asla karakter için kilo almam’ demiyorum, özveride bulunurum ama bu şekilde yapmam. Cahilce bir

hareketti” şeklinde konuştu.