Çalıntı iddiası

Azerbaycan medyası konuyu manşetlere taşıyarak, Dadasova’nın açıklama yapmasını istedi. Tatlıöz’ün ise, benzerlikle ilgili yetkili kurumlardan tespit yazısı alacağı ve uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarını kullanacağı öğrenildi.