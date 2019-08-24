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HaberlerCaddeÇalıntı iddiası
24.08.2019 - 07:50

Çalıntı iddiası

Bahadır Tatlıöz’ün geçtiğimiz sene çıkardığı ‘Su Yolunu Bulur’ parçası ile Azerbeycanlı Birilant Dadasova’nın 25 Temmuz’da müzikseverlerin beğenisine sunduğu ‘Tet A Tet’ adlı çalışması arasındaki benzerlik dikkat çekiyor.

Çalıntı iddiası

Azerbaycan medyası konuyu manşetlere taşıyarak, Dadasova’nın açıklama yapmasını istedi. Tatlıöz’ün ise, benzerlikle ilgili yetkili kurumlardan tespit yazısı alacağı ve uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarını kullanacağı öğrenildi.

17 Ağustos depreminin hikayesi: YarımBüyük acıların yaşandığı 17 Ağustos depreminin anlatıldığı dizinin süpervizörlüğünü oyuncu Fikret Kuşkan yapıyor. Genç oyuncu Fırat Temir ise ‘Yarım’da depremin ardından stres bozukluğu hastası olan 'Rüzgâr' karakterine hayat veriyor.
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