24.08.2019 - 07:50
Çalıntı iddiası
Bahadır Tatlıöz’ün geçtiğimiz sene çıkardığı ‘Su Yolunu Bulur’ parçası ile Azerbeycanlı Birilant Dadasova’nın 25 Temmuz’da müzikseverlerin beğenisine sunduğu ‘Tet A Tet’ adlı çalışması arasındaki benzerlik dikkat çekiyor.
Azerbaycan medyası konuyu manşetlere taşıyarak, Dadasova’nın açıklama yapmasını istedi. Tatlıöz’ün ise, benzerlikle ilgili yetkili kurumlardan tespit yazısı alacağı ve uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarını kullanacağı öğrenildi.