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04.12.2019 - 07:50 | | SİNA KOLOĞLU

'Camdaki Kız' Tuba

Tuba Büyüküstün, Netflix’te yayınlanacak ‘Camdaki Kız’ romanının dizi uyarlamasıyla kamerakarşısına geçecek

'Camdaki Kız' Tuba

Okurlar, “Tuba Büyüküstün’ün, yeni projesi yok mu?” diye soruyordu. Tam da bunun üzerine bir bilgi geldi. Oyuncu, OG Yapım şirketinin son zamanlarda önemli işlere imza atan Netflix’e çekeceği bir diziyle anlaşmaya vardı gibi... Açıkçası “Olursa güzel bir iş çıkar” dedirtecek bir yapım...
‘Camdaki Kız’ romanının dizi uyarlaması... Çok satan kitaplar arasında... Yazarı Gülseren Budayıcıoğlu... Kendisi önemli bir psikiyatr. Özetle, yaşama dair romanlarıyla ses getiren bir isim. Biz onu, ‘İstanbullu Gelin’ dizisinden tanıyoruz. Bu yapım, yazarın ‘Hayata Dön’ romanından uyarlanmıştı.

4 Aralık 2019 Magazin Bülteni4 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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